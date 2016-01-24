В Мексиканском заливе произошел пожар на нефтяной платформе

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ На нефтяной платформе в южной части Мексиканского залива произошел пожар в машинном отделении.

Как передает Report, об этом сообщает в твиттере мексиканская компания Pemex.

Информации о пострадавших нет, при помощи трех судов с платформы были эвакуированы 97 человек.

Отмечается, что платформа пока не ведет операционную деятельность, поэтому разлива или утечки нефти не произошло.

Pemex уточняет, что возгорание находится под контролем.