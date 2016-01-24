В Мексиканском заливе произошел пожар на нефтяной платформе

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ На нефтяной платформе в южной части Мексиканского залива произошел пожар в машинном отделении.
Как передает Report, об этом сообщает в твиттере мексиканская компания Pemex.
Информации о пострадавших нет, при помощи трех судов с платформы были эвакуированы 97 человек.
Отмечается, что платформа пока не ведет операционную деятельность, поэтому разлива или утечки нефти не произошло.
Pemex уточняет, что возгорание находится под контролем.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook