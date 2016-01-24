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    В Мексиканском заливе произошел пожар на нефтяной платформе

    С платформы были эвакуированы 97 человек

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ На нефтяной платформе в южной части Мексиканского залива произошел пожар в машинном отделении.

    Как передает Report, об этом сообщает в твиттере мексиканская компания Pemex.

    Информации о пострадавших нет, при помощи трех судов с платформы были эвакуированы 97 человек.
    Отмечается, что платформа пока не ведет операционную деятельность, поэтому разлива или утечки нефти не произошло.

    Pemex уточняет, что возгорание находится под контролем.

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