В Мехико несколько тысяч человек вышли на улицы с требованием отставки президента

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Отставка президента страны Энрике Пенья Ньето стала одним из главных требований участников протестного митинга, состоявшегося в четверг вечером в столице Мексики.

Как передает Report, на улицы мегаполиса в канун Дня независимости вышли несколько тысяч человек, в том числе родители и однокурсники 43-х студентов, пропавших без вести в городе Игуала в штате Герреро 26 сентября 2014 года.

"Общество устало от того, что произошло за время этого президентского срока, и таким образом мы демонстрируем наше отвращение", - цитирует радиостанция MVSNoticias Омара Гарсиа, которому удалось пережить нападение в Игуале.

По оценкам властей Мехико, количество протестующих составило около пяти тысяч человек. Сведений об их столкновениях с правоохранительными органами не поступало.