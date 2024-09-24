В Марокко из-за наводнений произошло ДТП, погибли 10 человек

В связи с сильным наводнением на юго-востоке Марокко произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли не менее десяти человек.

В связи с сильным наводнением на юго-востоке Марокко произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли не менее десяти человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Maghreb Arabe Presse.

Согласно информации, селевой поток снес междугородний пассажирский автобус с дороги, десять человек погибли, а 13 пассажирам удалось выжить.

Представитель здравоохранения и социальной защиты провинции Тата, где произошло ДТП, сообщил, что задействованы необходимые материально-технические ресурсы и живая сила для обнаружения пропавших без вести.

Отметим, что сильные дожди в ряде провинций юга и юго-востока Марокко продолжаются несколько недель.