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В Марокко из-за наводнений произошло ДТП, погибли 10 человек

В Марокко из-за наводнений произошло ДТП, погибли 10 человек В связи с сильным наводнением на юго-востоке Марокко произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли не менее десяти человек.
Другие страны
24 сентября 2024 г. 00:46
В Марокко из-за наводнений произошло ДТП, погибли 10 человек

В связи с сильным наводнением на юго-востоке Марокко произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли не менее десяти человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Maghreb Arabe Presse.

Согласно информации, селевой поток снес междугородний пассажирский автобус с дороги, десять человек погибли, а 13 пассажирам удалось выжить.

Представитель здравоохранения и социальной защиты провинции Тата, где произошло ДТП, сообщил, что задействованы необходимые материально-технические ресурсы и живая сила для обнаружения пропавших без вести.

Отметим, что сильные дожди в ряде провинций юга и юго-востока Марокко продолжаются несколько недель.

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