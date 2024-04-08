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В Мали от экстремальной жары умерли более 100 человек

В Мали от экстремальной жары умерли более 100 человек Более 100 человек умерли в Мали в последние недели из-за установившейся жаркой погоды.
Другие страны
8 апреля 2024 г. 21:24
В Мали от экстремальной жары умерли более 100 человек

Более 100 человек умерли в Мали в последние недели из-за установившейся жаркой погоды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила медиагруппа Би-би-си.

Только в больницу имени Габриэля Туре в столице страны Бамако поступили 102 пострадавших от жары, которые позднее умерли, отмечает она.

На минувшей неделе в городе Кайес на юго-западе страны была зафиксирована температура воздуха 48,5 градуса Цельсия, что стало историческим максимумом для апреля на территории всей Африки за время наблюдений. Поступают пока не подтвержденные сообщения, что в течение трех наиболее жарких дней от перегрева умерли более 250 человек.

Специалисты связывают небывалую для Мали жару с погодным явлением Эль-Ниньо. Африканские метеорологи предупреждают, что Эль-Ниньо будет активно влиять на погоду в различных частях мира до июля текущего года, после чего его влияние начнет ослабевать.

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Версия на азербайджанском языке Malidə anomal istilərdən 100-dən çox adam ölüb

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