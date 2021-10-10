В Мали освободили колумбийскую монахиню, удерживавшуюся боевиками с 2017 года
В Мали освободили колумбийскую монахиню, удерживавшуюся боевиками с 2017 годаКолумбийская монахиня-францисканка Глория Сесилия Нарваес, похищенная в 2017 году в Мали боевиками радикальной группировки "Фронт освобождения Масина", которая связана с террористической сетью "Аль-Каида" была выпущена на свободу.
Колумбийская монахиня-францисканка Глория Сесилия Нарваес, похищенная в 2017 году в Мали боевиками радикальной группировки "Фронт освобождения Масина", которая связана с террористической сетью "Аль-Каида" была выпущена на свободу.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице канцелярии президента африканской страны в Twitter.
"Сегодня, 9 октября (вчера - ред.), была освобождена колумбийская монахиня Глория Нарваес", - указывается в тексте.
Согласно заявлению канцелярии, Нарваес была похищена 7 февраля 2017 года недалеко от границы Мали с Буркина-Фасо.
Летом 2018 года она появилась на видеокадрах, опубликованных террористической организацией "Группа поддержки ислама и мусульман", вместе с другой заложницей, француженкой Софи Петронен, похищенной экстремистами в Мали в конце 2016 года.
В президентской канцелярии не уточнили, какая именно группировка удерживала Нарваес. Информации о выкупе за ее освобождение не поступало.
Libération ce jour 09 Octobre de la sœur religieuse Colombienne Gloria NARVAEZ. Elle avait été enlevée le 7 février 2017 à Karangasso, dans le cercle de Koutiala à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. La Présidence du Mali salue le courage et la bravoure de la sœur. pic.twitter.com/xIDiIhzjMR