В Мали освободили колумбийскую монахиню, удерживавшуюся боевиками с 2017 года

Колумбийская монахиня-францисканка Глория Сесилия Нарваес, похищенная в 2017 году в Мали боевиками радикальной группировки "Фронт освобождения Масина", которая связана с террористической сетью "Аль-Каида" была выпущена на свободу.

Колумбийская монахиня-францисканка Глория Сесилия Нарваес, похищенная в 2017 году в Мали боевиками радикальной группировки "Фронт освобождения Масина", которая связана с террористической сетью "Аль-Каида" была выпущена на свободу.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице канцелярии президента африканской страны в Twitter .

"Сегодня, 9 октября (вчера - ред.), была освобождена колумбийская монахиня Глория Нарваес", - указывается в тексте.

Согласно заявлению канцелярии, Нарваес была похищена 7 февраля 2017 года недалеко от границы Мали с Буркина-Фасо.

Летом 2018 года она появилась на видеокадрах, опубликованных террористической организацией "Группа поддержки ислама и мусульман", вместе с другой заложницей, француженкой Софи Петронен, похищенной экстремистами в Мали в конце 2016 года.

В президентской канцелярии не уточнили, какая именно группировка удерживала Нарваес. Информации о выкупе за ее освобождение не поступало.