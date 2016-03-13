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    ​В Малайзии в столкновении двух лодок погибли шесть человек

    На лодках находились более 50 человек, которые направлялись на свадьбы в разных городах

    Баку. 13 Марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли, несколько человек серьезно пострадали в результате столкновения двух лодок в Малайзии.

    Как передает Report, об этом сообщает в воскресение газета New Straits Times.

    Инцидент произошел в субботу ночью в северо-западной части острова Борнео в провинции Сабах. На двух лодках, следовавших на свадьбы в разных городах, находились более 50 человек.

    Медики доставали в больницы десять человек, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

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