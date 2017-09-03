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    В Мьянме сожгли более 2 тысяч домов местного меньшинства

    Больше 58 тыс. рохинджа покинули Мьянму и перешли в Бангладеш© Ansar.ru

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ На части территории государства в Юго-Восточной Азии Мьянмы, где проживает этническое меньшинство, сожгли более 2 тыс. 600 домов за последнюю неделю.

    Как передает Report, об этом сoобщает Reuters со ссылкой на власти страны.

    По данным агентства, это один из самых кровопролитных периодов за последние десятилетия в истории Мьянмы из-за мусульман, которые являются меньшинством.

    Как сообщает Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR), больше 58 тыс. рохинджа покинули Мьянму и перешли в Бангладеш.

    Власти страны обвинили местную исламистскую группировку в поджогах домов. Однако сами рохинджа утверждают, что пожары в домах — попытка властей Мьянмы заставить их покинуть родные территории.

    Рохинджа — этническая группа, компактно проживающая в штате Ракхайн (Аракан) в Мьянме, исповедует ислам.

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