В Лозанне проходит третье заседание "шестерки" и Ирана по ИЯП

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Лозанне началось третье за день министерское пленарное заседание "шестерки" и Ирана по ядерной программе. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщил представитель европейской внешнеполитической службы.

"Иран и "шестерка" возобновили дискуссии", - сказал собеседник агентства. Это уже третья встреча за сегодняшнее утро и вторая с участием иранской делегации.

Российскую делегацию на переговорах пока возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков, однако уже в ближайшие часы ожидается прибытие главы российского МИД Сергея Лаврова.





