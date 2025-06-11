В Лос-Анджелесе ввели комендантский час для борьбы с беспорядками

В центре Лос-Анджелеса (штат Калифорния) вводится комендантский час в связи с продолжающимися протестами и беспорядками.
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"Я ввожу комендантский час в центре Лос-Анджелеса, чтобы положить конец вандализму и мародерству. Если вы не живете и не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этой территории. Правоохранители будут задерживать нарушителей комендантского часа", - сказала она.
Мэр уточнила, что ограничения вступят в силу во вторник в 20:00 по местному (07:00 по бакинскому) времени и будут действовать до 06:00 среды (17:00 по Баку).
Отметим, что беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Белый дом объявил о вводе в город 2 тыс. бойцов национальной гвардии.
Ранее сообщалось, что всего во время протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа задержаны 170 человек.