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В Лос-Анджелесе ввели комендантский час для борьбы с беспорядками

В Лос-Анджелесе ввели комендантский час для борьбы с беспорядками В центре Лос-Анджелеса (штат Калифорния) вводится комендантский час в связи с продолжающимися протестами и беспорядками.
Другие страны
11 июня 2025 г. 05:53
В Лос-Анджелесе ввели комендантский час для борьбы с беспорядками

В центре Лос-Анджелеса (штат Калифорния) вводится комендантский час в связи с продолжающимися протестами и беспорядками.

Как передает Report, об этом заявила мэр города Карен Басс на пресс-конференции, выступление транслировал телеканал Fox News.

"Я ввожу комендантский час в центре Лос-Анджелеса, чтобы положить конец вандализму и мародерству. Если вы не живете и не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этой территории. Правоохранители будут задерживать нарушителей комендантского часа", - сказала она.

Мэр уточнила, что ограничения вступят в силу во вторник в 20:00 по местному (07:00 по бакинскому) времени и будут действовать до 06:00 среды (17:00 по Баку).

Отметим, что беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Белый дом объявил о вводе в город 2 тыс. бойцов национальной гвардии.

Ранее сообщалось, что всего во время протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа задержаны 170 человек.

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