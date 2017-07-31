В Лос-Анджелесе автомобиль врезался в толпу людей, восемь человек пострадали

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек пострадали после того, как автомобиль врезался в толпу людей в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в районе Мид-Уилшир.

Автомобиль врезался в толпу из девяти человек, однако одному из них удалось избежать серьезных травм. Восемь человек доставлены в больницу, один из них в критическом состоянии, сообщила полиция.

Представитель полиции Лос-Анджелеса Росарио Эррера сообщил, что водитель автомобиля остался на месте после ДТП, а сам инцидент является несчастным случаем.