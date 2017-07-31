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    В Лос-Анджелесе автомобиль врезался в толпу людей, восемь человек пострадали

    Инцидент является несчастным случаем

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек пострадали после того, как автомобиль врезался в толпу людей в Лос-Анджелесе.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в районе Мид-Уилшир.

    Автомобиль врезался в толпу из девяти человек, однако одному из них удалось избежать серьезных травм. Восемь человек доставлены в больницу, один из них в критическом состоянии, сообщила полиция.

    Представитель полиции Лос-Анджелеса Росарио Эррера сообщил, что водитель автомобиля остался на месте после ДТП, а сам инцидент является несчастным случаем.

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