В Лондоне скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Найпол

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Британский лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол умер в Лондоне в возрасте 85 лет.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

По данным телекомпании, он скончался в окружении семьи в своём доме.

Отмечается, что больше всего читателям писатель был известен по романам «Дома для мистера Бисваса» и «Территория тьмы». Лауреатом Нобелевской премии он стал в 2001 году, до этого он также был лауреатом Букеровской премии в 1971 году.