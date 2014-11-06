В Лондоне прошла массовая демонстрация против капитализма

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В центре британской столицы 5 ноября вечером прошла демонстрация против капитализма, организованная группой хакеров Anonymous, сообщает Report со ссылкой ИТАР-ТАСС.

В акции приняли участие тысячи человек, их лица были скрыты под масками Гая Фокса, которые считаются символом движения антиглобалистиов и антикапиталистов.

Организаторы назвали свое шествие "Марш миллиона масок". Манифестанты, в основном молодые люди, прошли от Трафальгарской площади в сторону здания британского парламента по улице Уайтхолл, вдоль которой расположены здания министерств, в том числе резиденция премьер-министра Дэвида Кэмерона.

Некоторые участники шествия отделились от колонны и попытались подойти к королевскому Букингемскому дворцу. Однако полицейские защитили от проникновения демонстрантов здания парламента, резиденцию премьера и Букингемского дворца. Колонна демонстрантов также прошла по центральной торговой улице Лондона Риджент-стрит.

В ночь на 5 ноября в Великобритании отмечается годовщина разоблачения Порохового заговора — попытки государственного переворота, совершенной английскими католиками в 1605 году. Праздник получил название "Ночь костров" или "Ночь Гая Фокса".