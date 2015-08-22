В Лондоне построят "небесный" бассейн - ФОТО

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Лондоне неподалеку от электростанции Бэттерси построят бассейн, который будет соединять два соседних дома и буквально висеть в воздухе. Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Бассейн будет сделан из стекла толщиной 20,5 см, открывая пловцам вид прямо на улицу, которая будет находится в 35 м внизу. Сооружение длиной в 25 м соединит два здания жилого комплекса "Embassy Gardens Legacy Buildings" и будет около 5 м в ширину и 3 м в глубину.

Дизайном "небесного" бассейна занимается фирма "Arup Associates", к работе привлекли специалистов по аквариумному дизайну.

Строительная фирма "HAL Architects" планирует открыть бассейн в 2017 году и сделать его одной из туристических достопримечательностей Лондона.