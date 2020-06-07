​В Лондоне не менее 23 полицейских пострадали в ходе протестов

По меньшей мере 23 сотрудника полиции пострадали в ходе протестов в защиту прав темнокожих в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте городской полиции.

"Двадцать три офицера получили ранения, выполняя свою работу, обеспечивая порядок во время протестов в течение последних нескольких дней, это абсолютно неприемлемо", - заявил суперинтендант полиции Джо Эдвардс.

Он отметил, что в субботу пострадали 10 полицейских, включая упавшую с лошади сотрудницу полиции, которая сейчас находится в больнице. Четырнадцать человек были задержаны в ходе субботних протестов.

Тысячи человек прошли в субботу по центру Лондона, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса и просьбы властей не собираться, чтобы не вызвать резкий рост заражений. Ранее участники протеста Black Lives Matter в Лондоне пытались спровоцировать конфликт, бросая бутылки в конную полицию.