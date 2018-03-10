В Лондоне напали на посольство Ирана

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Четыре человека задержаны за проведение акции протеста на балконе посольства Ирана в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в пятницу вечером представитель Скотланд-Ярда.

"Я могу подтвердить, что четыре человека задержаны за демонстрацию на балконе. Задержание произведено примерно в 18.40 “ — сказал собеседник агентства.

Он отказался сообщить какие-либо подробности инцидента, отметив, что имена задержанных будут названы только в случае предъявления им обвинений.

Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад подтвердил, что на посольство было совершено нападение. Согласно утверждениям иранских СМИ, он сообщил, что у ворвавшихся в здание посольства были палки и ножи и они выкрикивали лозунги против иранских официальных лиц.