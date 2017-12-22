В Лондоне из-за подозрительного автомобиля оцеплена территория вблизи Букингемского дворца - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Лондона в своем твиттере сообщила об отмене тревоги, объявленной из-за подозрительного автомобиля рядом с Букингемским дворцом.

Как передает Report, об этом сообщают иностранные СМИ.

"Около 21.40 (1.40 по Баку) мы провели контролируемый взрыв, и ситуация разрешилась — все дороги сейчас открыты", — говорится в тексте сообщения полиции.

***03:00

Полиция Лондона частично оцепила территорию вокруг станции метро Гайд Парк Корнер недалеко от Букингемского дворца в связи с сообщениями о подозрительном автомобиле.

Как передает Report, об этом сообщает RT.

“Незадолго до 21:00 сотрудники патруля сообщили о подозрительном автомобиле в районе Гайд-парка. Дороги перекрыты, мы работаем на месте”, — приводит его слова газета.

Как сообщает Daily Mail, на оцепленной территории работают сапёры.