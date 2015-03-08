В Лондоне арестован ходивший по крыше парламента

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Лондонская полиция арестовала 23-летнего мужчину, гулявшего ночью по крыше парламента Великобритании.
Как сообщает Report со ссылкой на BBC, ему могут быть предъявлены обвинения в хулиганстве и проникновении на охраняемую территорию.
Человека на крыше парламента заметили прохожие, которые тут же вызвали полицию. Однако злоумышленника удалось задержать лишь через восемь часов.
Он не вывешивал никаких транспарантов и не предъявлял никаких требований.
До сих пор не ясно, что он там делал и как он в принципе сумел туда пробраться.
News DepartmentАвтор новости
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