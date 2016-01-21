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    В ливийском порту Рас-Лануф горят четыре нефтяных резервуара

    Из-за пожаров, спровоцированных вооруженными действиями, в хранилищах Рас-Лануфа было уничтожено около 1 млн. баррелей нефти

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В ливийском нефтеэкспортном порту Рас-Лануф (около 650 км к востоку от столицы Триполи), атакованном утром боевиками террористической группировки "Исламское государство", горят четыре резервуара с топливом. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Национальной нефтяной корпорации (ННК) Ливии Мустафа Саналла.

    По его словам, из-за ущерба, нанесенного в результате нападений в течение последнего времени, терминал Рас-Лануфа, закрытый еще в декабре 2014 года, "не будет функционировать еще длительное время". Саналла также отметил, что в течение нынешнего месяца из-за пожаров, спровоцированных вооруженными действиями, в хранилищах Рас-Лануфа было уничтожено около 1 млн. баррелей нефти.

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