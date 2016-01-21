В ливийском порту Рас-Лануф горят четыре нефтяных резервуара

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В ливийском нефтеэкспортном порту Рас-Лануф (около 650 км к востоку от столицы Триполи), атакованном утром боевиками террористической группировки "Исламское государство", горят четыре резервуара с топливом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Национальной нефтяной корпорации (ННК) Ливии Мустафа Саналла.

По его словам, из-за ущерба, нанесенного в результате нападений в течение последнего времени, терминал Рас-Лануфа, закрытый еще в декабре 2014 года, "не будет функционировать еще длительное время". Саналла также отметил, что в течение нынешнего месяца из-за пожаров, спровоцированных вооруженными действиями, в хранилищах Рас-Лануфа было уничтожено около 1 млн. баррелей нефти.