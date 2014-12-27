В ливийском порту Эс-Сидр горит нефтяной резервуар

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Нефтяная цистерна загорелась в субботу в ливийском порту Эс-Сидр, контроль над которым стремятся установить группировки боевиков. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в комментарии Sputnik пресс-секретарь службы охраны нефтяных объектов Ливии Али Хаси.

По словам Хаси, сотрудники местных пожарных служб, которые пока безуспешно пытаются потушить возгорание, обратились к властям с просьбой о помощи в ликвидации пожара. В свою очередь, уточняет собеседник агентства, ливийское правительство уже призвало мировое сообщество помочь в ликвидации пожара, предупредив, что промедление может грозить крупномасштабной экологической катастрофой в акватории Средиземного моря.