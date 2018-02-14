В Ливии перевернулся грузовик с мигрантами, около 20 погибших

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Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 19 погибли и до 79 нелегальных мигрантов пострадали в ДТП в городе Бани-Валид на юго-западе Ливии, передает Report со ссылкой на Reuters.

Среди погибших много выходцев из Сомали и Эритреи, которые ехали в грузовом автомобиле. Водитель не справился с управлением и машина перевернулась.

Местные СМИ отмечают, что среди погибших значатся женщина и ребенок.

Отмечается, что Бани-Валид является пунктом нелегальной переброски мигрантов из соседних Ливии стран к берегам Италии посредством судов.

Sky News Arabia сообщает, что в грузовике ехали около трехсот мигрантов, а количество погибших - до 30 человек, более 100 пострадавших.