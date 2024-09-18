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Число погибших при повторных взрывах в Ливане возросло до девяти, пострадали 300 человек

Число погибших при повторных взрывах в Ливане возросло до девяти, пострадали 300 человек В Ливане снова произошли взрывы портативных устройств связи, в результате чего погибли три человека, еще 100 пострадали.
Другие страны
18 сентября 2024 г. 20:24
Число погибших при повторных взрывах в Ливане возросло до девяти, пострадали 300 человек

Число погибших в результате новой серии взрывов электронных устройств в Ливане возросло до девяти, 300 человек пострадали.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минздрав страны.

19:24

В Ливане снова произошли взрывы портативных устройств связи, в результате чего погибли три человека, еще 100 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Ливанские СМИ также писали, что на этот раз взорвались не пейджеры, а ноутбуки, мобильные телефоны и автомобильные магнитофоны. Взрывы также происходят в жилых домах и магазинах сотовых телефонов, говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших - сын одного из лидеров движения "Хезболлах".

Напомним, что 17 сентября в Ливане в результате взрывов пейджеров погибли не менее 12 человек, 4 тысячи получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Livanda rabitə cihazlarında yeni partlayışlar nəticəsində ölənlərin sayı 9 nəfərə çatıb, 300 yaralı var - YENİLƏNİB

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