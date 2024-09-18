Число погибших при повторных взрывах в Ливане возросло до девяти, пострадали 300 человек

Число погибших в результате новой серии взрывов электронных устройств в Ливане возросло до девяти, 300 человек пострадали.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минздрав страны.
В Ливане снова произошли взрывы портативных устройств связи, в результате чего погибли три человека, еще 100 пострадали.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Hadath.
Ливанские СМИ также писали, что на этот раз взорвались не пейджеры, а ноутбуки, мобильные телефоны и автомобильные магнитофоны. Взрывы также происходят в жилых домах и магазинах сотовых телефонов, говорится в сообщении.
Отмечается, что среди погибших - сын одного из лидеров движения "Хезболлах".
Напомним, что 17 сентября в Ливане в результате взрывов пейджеров погибли не менее 12 человек, 4 тысячи получили ранения.