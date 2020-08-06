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В Ливане прошли аресты по делу о взрыве

В Ливане прошли аресты по делу о взрыве По делу о взрыве в Бейруте задержаны 16 сотрудников столичного ливанского порта
Другие страны
6 августа 2020 г. 23:34
В Ливане прошли аресты по делу о взрыве

По делу о взрыве в Бейруте задержаны 16 сотрудников столичного ливанского порта.

Как передает Report, об этом вечером 6 августа сообщил Национальному агентству новостей Ливана представитель военного суда, исполняющий обязанности судьи Фади Акики.

"Военная прокуратура завершает начальный этап расследования рокового взрыва, произошедшего в ангаре 12 в порту Бейрута. Были допрошены более 18 человек из совета администрации порта и таможенного управления, тех, кто проводил ремонт в ангаре и хранил там взрывчатое вещество. Число задержанных до настоящего времени в рамках расследования составило 16 человек", - сказал Акики.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры - половина зданий города получила повреждения, больницы переполнены пострадавшими. По последним данным, 137 человек погибли и около 5 тысяч пострадали, многие считаются без вести пропавшими.

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Версия на азербайджанском языке Livanda partlayışla bağlı bir neçə nəfər həbs edilib

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