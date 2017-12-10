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    В Ливане полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих у посольства США

    Демонстранты сожгли израильский флаг

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Ливанские силы безопасности применили слезоточивый газ и водомёты для разгона протестующих возле американского посольства в городе Аукар к северу от Бейрута.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Mayadeen.

    По данным телеканала, несколько тысяч человек вышли на демонстрацию к зданию дипмиссии, выступая против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

    Демонстранты сожгли израильский флаг, в настоящее время они продолжают скандировать лозунги против США и Израиля с требованием отменить решение.

    Отмечается, что сотрудники полиции и военные заблокировали все дороги, ведущие к посольству.

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