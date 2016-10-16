В Литве в возрасте 34 лет скончался министр здравоохранения

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Министр здравоохранения Литвы Юрас Пожела скончался в возрасте 34 лет от острого воспаления - панкреатита. Как передает Report, со ссылкой ТАСС об этом сообщил заместитель председателя Социал-демократической партии Литвы, в руководство которой входил глава ведомства, вице-спикер Сейма (парламента) Альгирдас Сисас.

"С горечью сообщаем о кончине соратника, которого из наших рядов вырвала коварная болезнь", - сказал он.

Пожела с диагнозом "воспаление поджелудочной железы" был госпитализирован 17 августа. За прошедшие месяцы его состояние продолжало оставаться тяжелым, однако медики не теряли надежды и даже сообщили, что оно стабилизировалось.

Как отмечают соратники по партии, с такими людьми, как Пожела, связывалось будущее социал-демократов, в карьерном росте молодой политик вполне мог в будущем претендовать как на пост премьера, так и президента.

Несмотря на болезнь, Пожела был внесен в партийный список социал-демократов в первом туре состоявшихся 9 октября парламентских выборов и по списку прошел в парламент.