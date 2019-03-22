В Литве разбился гражданский вертолёт

Два человека погибли в пятницу в Литве в авиакатастрофе гражданского вертолёта.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель Шяуляйского уездного комиссариата полиции Гайлуте Смагрюнене.

"На гражданском аэродроме в поселке Барисяй Йонишкского района при взлёте потерпел катастрофу и рухнул с высоты около 50 метров двухместный вертолёт", - сказала она.

Это был частный летательный аппарат, приобретённый местными авиалюбителями.

В результате крушения погибли два человека. Полиция устанавливает личности погибших.