В Литве поддержали идею общего займа ЕС на оборонные нужды

Вильнюс согласен с идеей взятия общих от имени Евросоюза кредитов на военные нужды.

Вильнюс согласен с идеей взятия общих от имени Евросоюза кредитов на военные нужды.

Как передает Report , об этом заявила журналистам министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

"Взятие общего займа на оборонные нужды является тем инструментом, использование которого необходимо обсудить. Мы открыты к такой дискуссии", - сказала она.

По мнению министра, это было бы примерно таким же шагом, как совместная закупка вакцины во время пандемии коронавируса, когда препараты обошлись дешевле, чем вышло бы в случае приобретения их каждой страной по отдельности.

Скайсте считает, что сообщество должно предоставить больше полномочий Европейскому инвестиционному банку. "Необходим более широкий мандат. Это, например, могло бы быть выделение достаточных сумм на финансирование производства продукции двойного назначения", - отметила глава ведомства.