В Литве из центра приема нелегальных мигрантов бежал 21 человек

Более 20 нелегальных мигрантов бежали из центра приема иностранцев в Рукле Йонавского района Литвы, где размещены нелегалы из стран Африки и Азии, проникшие в балтийскую республику через соседнюю Белоруссию.

Более 20 нелегальных мигрантов бежали из центра приема иностранцев в Рукле Йонавского района Литвы, где размещены нелегалы из стран Африки и Азии, проникшие в балтийскую республику через соседнюю Белоруссию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье в эфире национального радио LRT сообщил начальник Службы охраны общественного порядка при МВД Литвы Ричардас Поцюс.

"После импровизированного митинга, на котором нелегалы в очередной раз выразили недовольство условиями содержания, в ходе проверки списочного состава было обнаружено отсутствие 21 лица", - сказал он.

В ходе оперативных действий удалось найти восемь беглецов. "Они возвращены в лагерь. Остальные 13 человек разыскиваются", - отметил Поцюс.

Отметим, что находящиеся в Литве нелегальные мигранты не имеют права свободного передвижения по стране до того, как им будет предоставлено убежище. Они находятся под охраной в местах размещения, одним из которых является центр в Рукле, где содержатся более 300 человек.