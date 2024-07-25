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В Литве готовят план массовой эвакуации на случай войны

В Литве готовят план массовой эвакуации на случай войны План массовой эвакуации населения на случай войны разрабатывается в Литве.
Другие страны
25 июля 2024 г. 18:13
В Литве готовят план массовой эвакуации на случай войны

План массовой эвакуации населения на случай войны разрабатывается в Литве.

Как передает Report, об этом сообщило МВД балтийской республики.

"МВД, Минобороны и Минтранс в сотрудничестве с национальным центром антикризисного реагирования работают над планом эвакуации жителей, предусматривающим уровень ответственности и задач властных инстанций, а также задач, которые могут решить органы власти на местах", - говорится в тексте.

Для подготовки плана муниципалитеты должны представить информацию о численности подлежащих эвакуации лиц, маршрутах, наличии транспорта для перевозки людей, мест размещения, а также рассчитать необходимые финансовые затраты.

Литва запланировала на осень проведение национальных учений по массовой эвакуации населения.

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Версия на английском языке Lithuania drawing up evacuation plan in case of war
Версия на азербайджанском языке Litva kütləvi təxliyə planı hazırlayır

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