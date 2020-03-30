В Литве число зараженных превысило 400 человек

Число зараженных коронавирусом в Литве выросло до 484.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Литва.

"По состоянию на 8.00 в понедельник всего в республике подтверждено 484 случая", - сказано в сообщении пресс-службы правительства страны.Вечером воскресенья в республике выявили еще 23 заболевших. Данные были получены из всех лабораторий, где проводятся исследования. Было проанализировано 1 467 проб. От коронавируса в республике скончались уже семь человек.В Литве продлен режим карантина до 13 апреля.