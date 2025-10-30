В Лионе в лаборатории по очистке драгметаллов в ходе ограбления пятеро пострадали

Группа вооруженных людей ограбила лабораторию Пуркери по очистке драгоценных металлов в Лионе (Франция). В результате взрыва в лаборатории пять человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Сообщается, что грабители проникли в лабораторию, взорвав окно здания, угрожая сотрудникам оружием, забрали драгоценные металлы, преимущественно золото, и скрылись на автомобиле с проблесковым маячком.

Полиция смогла по горячим следам задержать пятерых налетчиков. Все похищенное удалось вернуть.