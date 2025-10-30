В Лионе в лаборатории по очистке драгметаллов в ходе ограбления пятеро пострадали
Другие страны
- 30 октября, 2025
- 20:18
Группа вооруженных людей ограбила лабораторию Пуркери по очистке драгоценных металлов в Лионе (Франция). В результате взрыва в лаборатории пять человек получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.
Сообщается, что грабители проникли в лабораторию, взорвав окно здания, угрожая сотрудникам оружием, забрали драгоценные металлы, преимущественно золото, и скрылись на автомобиле с проблесковым маячком.
Полиция смогла по горячим следам задержать пятерых налетчиков. Все похищенное удалось вернуть.
Последние новости
20:54
В Грузии арестован бывший замминистра инфраструктуры - ОБНОВЛЕНОВ регионе
20:54
Реза Дегати: Фильм "Создатель" отражает исторические фактыМедиа
20:41
Председатель TİKA встретился с Хикметом ГаджиевымВнешняя политика
20:40
В результате крушения вертолета в Британии один человек погиб, трое раненыДругие страны
20:18
В Лионе в лаборатории по очистке драгметаллов в ходе ограбления пятеро пострадалиДругие страны
20:17
Саудовская Аравия запретила краткосрочный трансфер МессиФутбол
20:03
В Москве три студента пострадали при выстреле из сигнального пистолетаВ регионе
19:57
Иран начал переговоры с Telegram по возобновлению его работыВ регионе
19:55