    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 20:18
    В Лионе в лаборатории по очистке драгметаллов в ходе ограбления пятеро пострадали

    Группа вооруженных людей ограбила лабораторию Пуркери по очистке драгоценных металлов в Лионе (Франция). В результате взрыва в лаборатории пять человек получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

    Сообщается, что грабители проникли в лабораторию, взорвав окно здания, угрожая сотрудникам оружием, забрали драгоценные металлы, преимущественно золото, и скрылись на автомобиле с проблесковым маячком.

    Полиция смогла по горячим следам задержать пятерых налетчиков. Все похищенное удалось вернуть.

