В Либерии откладывают открытие школ после эпидемии Эболы

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Либерия отложила возобновление работы школ, поскольку они все еще недостаточно оборудованы, чтобы предотвратить распространение вируса Эбола.

Либерийские школы были закрыты в прошлом июле для более эффективной борьбы с эпидемией, и должны были открыться в понедельник, передает Report со ссылкой на BBC.

Корреспондент BBC в Либерии сообщает, что несколько школ, которые он посетил, были совершенно не готовы к борьбе с распространением инфекции, - там не хватало хлорированной воды для мытья рук и градусников, чтобы проверять температуру у школьников.

Эпидемия унесла жизни более 3600 либерийцев, однако сейчас в стране зафиксировано только пять подтвержденных случаев заболевания.