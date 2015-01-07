В Либерии начались испытания лекарства от Эболы

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Монровии (Либерия) на пациентах-добровольцах начались клинические испытания антивирусного медицинского средства Brincidofovir от лихорадки Эбола. Как отмечает Report, об этом передает BBC-Россия.

Препарат тестировался в медицинском центре международной неправительственной организации "Врачи без границ".

Специалисты Оксфордского университета, руководящие проектом создания лекарства от Эболы, сообщают, что первые результаты тестов ожидаются в ближайшие месяцы.

В декабре в Гвинее началось тестирование схожего препарата - Favipiravir.

Напомним, что по данным ВОЗ, количество умерших от лихорадки Эбола достигло 8 тыс. 153 человек.