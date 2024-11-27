В Латвии заморозили активы на 350 млн евро из-за санкций против РФ и Беларуси

Суммарный объем активов, замороженных властями Латвии в рамках исполнения режима санкций ЕС в отношении России и Беларуси, превышает 350 млн евро.

Суммарный объем активов, замороженных властями Латвии в рамках исполнения режима санкций ЕС в отношении России и Беларуси, превышает 350 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал гостелерадио LSM.

Замначальника Службы финансовой разведки страны Паулиса Ильенкова сообщила о том, что заморожены финансовые средства на сумму 53 млн евро, доли предприятий номинальной стоимостью более 100 млн евро, 101 объект недвижимости, 66 транспортных средства, права на интеллектуальную собственность и грузы минеральных удобрений.

Ранее сообщалось, что в Латвии в рамках антироссийских санкций заморожены активы 147 лиц. Ильенков отметил, что был случай, когда Рига была вынуждена разморозить активы. Речь идет о российском гонщике Никите Мазепине, который в сентябре был исключен из санкционного списка ЕС.