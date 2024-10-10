В Латвии ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в истории страны

Сотрудники правоохранительных органов Латвии ликвидировали крупнейшее в истории страны подпольное производство наркотиков.

Сотрудники правоохранительных органов Латвии ликвидировали крупнейшее в истории страны подпольное производство наркотиков.

Как передает Report, об этом сообщил портал гостелерадио Латвии LSM.

"Операция по ликвидации нарколаборатории состоялась на прошлой неделе в окрестностях города Алуксне на северо-востоке Латвии. В ходе обысков было изъято более 1 тонны готового синтетического наркотика клефедрона, а также более 38 тыс. литров различных химических субстанций, предназначенных для производства синтетических наркотиков, общей стоимостью 400 млн евро", - говорится в сообщении.

По словам начальника госполиции республики Арманда Рукса, это крупнейшая лаборатория по производству наркотиков, когда-либо обнаруженная в Латвии.

Отмечается, что во время операции были задержаны восемь членов международной преступной группировки, среди которых пять граждан Украины, два гражданина Польши и один - Армении. Латвийская полиция полагает, что запрещенные вещества предназначались не для рынка прибалтийской республики. Вероятно, злоумышленники собирались сбывать их в других европейских странах, в том числе в государствах Скандинавии, а также в России и Беларуси.