В Кыргызстане сотрудников безопасности задержали с партией наркотиков

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Бывшие и действующие сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержаны в Бишкеке с партией "тяжелых" наркотиков, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"В результате совместной оперативной разработки Службы собственной безопасности ГКНБ и МВД КР были задержаны бывшие и действующие сотрудники ГКНБ КР. По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято около 7,5 килограмма наркотического средства героин", - рассказали в ГКНБ.

Задержанные помещены в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

В ГКНБ отметили, что для объективного и всестороннего расследования уголовного дела все материалы в отношении задержанных "оборотней в погонах" переданы в главное следственное управление МВД Киргизии.