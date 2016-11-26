В Кувейте начались досрочные парламентские выборы

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Досрочные парламентские выборы начались в Кувейте в субботу, участки открылись в 8.00 по местному времени, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Досрочные выборы были назначены после решения о роспуске парламента, которое принял эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах из-за "новых вызовов в сфере безопасности". Эксперты объясняли ситуацию конфликтом, возникшим между депутатами и кабинетом министров страны.

За 50 депутатских мест в новом созыве поборются 293 кандидата, включая 14 женщин. Согласно закону, все депутаты избираются по одномандатным округам, политические партии в стране запрещены.