В крупном ДТП в КНР погибли шесть человек, четверо ранены

Шесть человек погибли, четверо получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на скоростной автомагистрали в провинции Хунань (КНР).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua cо ссылкой на дорожную полицию.

Грузовик с полуприцепом сначала задел один автомобиль, затем столкнулся во вторым. Водитель грузовика по предварительным данным, потерял управление и отбросил вперед третий автомобиль, что привело к его возгоранию.

В результате аварии повреждены четыре автомобиля.