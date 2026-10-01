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    В крупном ДТП в КНР погибли шесть человек, четверо ранены

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 17:24
    В крупном ДТП в КНР погибли шесть человек, четверо ранены

    Шесть человек погибли, четверо получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на скоростной автомагистрали в провинции Хунань (КНР).

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua cо ссылкой на дорожную полицию.

    Грузовик с полуприцепом сначала задел один автомобиль, затем столкнулся во вторым. Водитель грузовика по предварительным данным, потерял управление и отбросил вперед третий автомобиль, что привело к его возгоранию.

    В результате аварии повреждены четыре автомобиля.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Китайская Народная Республика (КНР)
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