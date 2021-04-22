В Кремле ответили на требование Чехии вернуть высланных дипломатов

«Россия не приемлет стилистику требований по отношению к себе со стороны других стран, это подчеркивал в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин».

«Россия не приемлет стилистику требований по отношению к себе со стороны других стран, это подчеркивал в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин».

Об этом ТАСС заявил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя требования Чехии принять обратно высланных из России чешских дипломатов.

"Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли Москва рассматривать озвученное главой МИД Чехии Якубом Кулганеком требование.

Напомним, что в среду Кулганек выразил послу РФ в Чехии Александру Змеевскому протест против высылки из Москвы 20 сотрудников посольства и потребовал вернуть их всех обратно на свои места в дипломатическом представительстве. Решение Москвы Прага ожидает до 12:00 (14:00 бакинское время) четверга, сообщил глава МИД республики журналистам.