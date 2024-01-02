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В Красном море произошли ожесточенные столкновения между США и хуситами

В Красном море произошли ожесточенные столкновения между США и хуситами В Красном море произошли бои между военным кораблем США и силами хуситов.
Другие страны
2 января 2024 г. 03:41
В Красном море произошли ожесточенные столкновения между США и хуситами

В Красном море произошли бои между военным кораблем США и силами хуситов.

Как передает Report, об этом, ссылаясь на источники в Йемене, сообщает телеканал Sky News Arabia.

По имеющимся данным, в Красном море состоялись ожесточенные столкновения между боевыми катерами хуситов и американским военным кораблем.

Ранее сообщалось, что военизированная группировка хуситов "Ансар Алла" взяла на себя ответственность за удар по контейнеровозу Hangzhou, принадлежавшему компании Maersk.

До этого США потопили три судна, атаковавших контейнеровоз Maersk. Хуситы обстреляли Hangzhou с расстояния 20 метров и пытались проникнуть на судно, но были встречены ответным огнем. Кроме того, направленные на место вертолеты США также подверглись обстрелу. Вертолеты открыли огонь, три лодки были потоплены, четвертая ретировалась с места событий.

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Версия на азербайджанском языке Qırmızı dənizdə ABŞ və husilər arasında şiddətli toqquşmalar baş verib

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