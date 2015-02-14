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    ​В Копенгагене произошла стрельба, ранены трое полицейских

    На месте стрельбы в Копенгагене присутствовал рисовавший пророка Мухаммеда художник

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В результате стрельбы в столице Дании ранены трое сотрудников правоохранительных органов, один человек погиб.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, стрельба произошла на встрече, где присутствовал рисовавший карикатуры на пророка Мухаммеда художник Ларс Вилкс и посол Франции.

    Подозреваемые в стрельбе скрылись с места происшествия на автомобиле. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт

    В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

    Президент Франции Франсуа Олланд осудил теракт.

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