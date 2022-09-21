В Конгрессе США приняли законопроект о санкциях в отношении почти 200 граждан РФ

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, касающийся возможности введения санкций в отношении почти 200 российских чиновников, предпринимателей, деятелей культуры и других лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к коррупции и нарушению прав человека.
Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном пресс-службой конгрессмена Тома Малиновски, выступившего автором инициативы.
Так, Палата представителей приняла законопроект, который заставляет администрацию президента США Джо Байдена ввести санкции в отношении почти 200 российских должностных лиц и других ведущих фигур, которых активисты по борьбе с коррупцией назвали важнейшими сторонниками руководства РФ и проведения военной операции на Украине.
Как заявили в пресс-службе конгрессмена, речь идет о списке, подготовленном Фондом борьбы с коррупцией. В отношении ряда лиц, фигурирующих в перечне, уже действуют санкции.
"Законопроект требует от администрации рассмотреть на предмет введения санкций каждого из оставшихся лиц или же объяснить Конгрессу, почему в их отношении не могут быть введены рестрикции в соответствии с положениями закона Магнитского и другими полномочиями американской администрации", - поясняется в пресс-релизе.
Законопроект еще предстоит рассмотреть Сенату Конгресса США. В случае утверждения инициативы верхней палатой американского законодательного органа она поступит на подпись президенту США