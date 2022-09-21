О нас

В Конгрессе США приняли законопроект о санкциях в отношении почти 200 граждан РФ

В Конгрессе США приняли законопроект о санкциях в отношении почти 200 граждан РФ Палата представителей Конгресса США во вторник приняла законопроект, касающийся возможности введения санкций в отношении почти 200 российских чиновников, предпринимателей, деятелей культуры и других лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к коррупции и нар
Другие страны
21 сентября 2022 г. 04:01
В Конгрессе США приняли законопроект о санкциях в отношении почти 200 граждан РФ

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, касающийся возможности введения санкций в отношении почти 200 российских чиновников, предпринимателей, деятелей культуры и других лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к коррупции и нарушению прав человека.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном пресс-службой конгрессмена Тома Малиновски, выступившего автором инициативы.

Так, Палата представителей приняла законопроект, который заставляет администрацию президента США Джо Байдена ввести санкции в отношении почти 200 российских должностных лиц и других ведущих фигур, которых активисты по борьбе с коррупцией назвали важнейшими сторонниками руководства РФ и проведения военной операции на Украине.

Как заявили в пресс-службе конгрессмена, речь идет о списке, подготовленном Фондом борьбы с коррупцией. В отношении ряда лиц, фигурирующих в перечне, уже действуют санкции.

"Законопроект требует от администрации рассмотреть на предмет введения санкций каждого из оставшихся лиц или же объяснить Конгрессу, почему в их отношении не могут быть введены рестрикции в соответствии с положениями закона Магнитского и другими полномочиями американской администрации", - поясняется в пресс-релизе.

Законопроект еще предстоит рассмотреть Сенату Конгресса США. В случае утверждения инициативы верхней палатой американского законодательного органа она поступит на подпись президенту США

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ Konqresi 200-ə yaxın Rusiya rəsmisinə sanksiya tətbiq edilməsini dəstəkləyib

Другие новости из категории

Евросоюз пригрозил России новыми санкциями
Евросоюз пригрозил России новыми санкциями
21 сентября 2022 г. 04:19
Макрон призвал поддержать усилия МАГАТЭ в предотвращении ядерных инцидентов
Макрон призвал поддержать усилия МАГАТЭ в предотвращении ядерных инцидентов
21 сентября 2022 г. 02:43
Премьер Эстонии Каллас пообещала нарастить военную помощь Украине
Премьер Эстонии Каллас пообещала нарастить военную помощь Украине
21 сентября 2022 г. 00:47
Эрдоган встретился с премьер-министром Израиля
Эрдоган встретился с премьер-министром Израиля
21 сентября 2022 г. 00:17
Байден объявит кандидата на должность посла США в России
Байден объявит кандидата на должность посла США в России
20 сентября 2022 г. 23:49
Макрон заявил о планах провести переговоры с Путиным в ближайшие дни
Макрон заявил о планах провести переговоры с Путиным в ближайшие дни
20 сентября 2022 г. 23:20
В НАТО отреагировали на проведение референдумов о присоединении к РФ
В НАТО отреагировали на проведение референдумов о присоединении к РФ
20 сентября 2022 г. 21:44
В США примут меры против РФ в случае вхождения в ее состав частей Украины
В США примут меры против РФ в случае вхождения в ее состав частей Украины
20 сентября 2022 г. 21:38
Железнодорожное сообщение в Британии почти полностью остановят из-за забастовки
Железнодорожное сообщение в Британии почти полностью остановят из-за забастовки
20 сентября 2022 г. 21:18
Президент Казахстана: Каспий должен быть морем мира и новых возможностей
Президент Казахстана: Каспий должен быть морем мира и новых возможностей
20 сентября 2022 г. 21:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi