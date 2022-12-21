В Конгрессе США одобрили публикацию налоговых деклараций Трампа

Комитет по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США одобрил публикацию налоговых деклараций экс-президента Дональда Трампа.

Комитет по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США одобрил публикацию налоговых деклараций экс-президента Дональда Трампа.

Как передает Report cо ссылкой на AP, речь идет о декларациях за 6-летний период. Планируется опубликовать в том числе информацию 8 аффилированных с Трампом компаний. Насколько подробными будут обнародованные данные, а также когда их опубликуют, неизвестно.

Как передает CNN, анализ налоговых деклараций Трампа за 2015–2020 годы показал, что он имеет привычку фиксировать "огромные операционные убытки, а затем переносить их на долгие годы вперед, чтобы обнулить свои налоговые обязательства". Объединенный комитет по налогообложению (JCT) выявил в декларациях политика убыток в размере 105 млн долларов в 2015 году, 73 млн долларов в 2016 году, 45 млн долларов в 2017 году, 23 млн долларов в 2018 году.

У JCT также возникли вопросы "об обоснованности утверждений" экс-президента в его налоговых декларациях. К примеру, он включал в них "множество гигантских налоговых вычетов для благотворительных пожертвований", и комитет хочет выяснить, на что шли эти суммы. В частности, в 2016 и 2017 годах Трамп отчитался о почти 1,2 млн и 1,9 млн долларов соответственно в виде благотворительных пожертвований, большая часть которых была сделана наличными. В 2018 и 2019 годах он сообщал о денежных пожертвованиях в размере чуть более 500 тыс. долларов в год.

Минюст США еще в июле 2021 года поручил передать Конгрессу налоговые декларации Трампа. The New York Times сообщала, что он на протяжении 10 лет не платил подоходный налог, используя в зачет убытки, полученные в 1980-х и 1990-х годах. В декабре 2021 года суд отклонил требование экс-президента о запрете передавать Конгрессу его налоговые сведения. Полученными, если в них найдут нарушения, сможет воспользоваться Минюст США для новых разбирательств в отношении экс-президента.