В Конгресс США внесен законопроект, который позволит ввести санкции против Ирана

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Группа из 16 сенаторов, членов обеих партий, внесла во вторник вечером в Конгресс законопроект, который позволит ввести новые санкции против Ирана только в том случае, если странам "шестерки" (пять постоянных членов СБ и Германия) и Тегерану не удастся прийти к соглашению по ядерной программе ИРИ после 30 июня. Об этом журналистам сообщил один из авторов инициативы, сенатор Марк Кирк (республиканец, штат Иллинойс), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Кирк уточнил, что, согласно тексту, санкции можно будет вводить после 30 июня, "но только если в ходе переговоров не удастся прийти к соглашению". Кроме того, законопроект "усиливает контроль со стороны Конгресса за переговорным процессом" и обязывает администрацию США предоставить на Капитолийский холм тексты любых соглашений или продлений в течение пяти дней.

Если же переговоры окончатся неудачей, США, согласно тексту, усилят наложенные ранее санкции, в частности, в нефтяной, финансовой и торговых сферах, а также введут дополнительные ограничения в отношении членов правительства ИРИ, их семей и других лиц "за распространение оружия массового поражения, поддержку терроризма". Санкции также коснутся судостроения, автомобильной промышленности, строительной отрасли и разработки месторождений полезных ископаемых.

Демократы в сенате Конгресса США во вторник приняли решение воздержаться от поддержки законопроекта о дополнительных санкциях в отношении Ирана по крайней мере до конца марта, чтобы дать возможность спокойно продолжить подготовку соглашения по ядерной программе этой страны. Об этом сообщил один из авторов этого документа - сенатор Роберт Менендес.

Выступая на слушаниях в сенатском комитете по делам банков, он рассказал, что вместе с коллегами уведомил о принятом решении президента Барака Обаму, который ранее грозился наложить на законопроект вето. По его словам, сенаторы-демократы будут готовы поддержать этот документ только после 24 марта и "только в том случае, если /к этому сроку/ не будет политического рамочного соглашения" с Ираном. Менендес отметил, что "сохраняет надежду" на достижение договоренности с Исламской Республикой, хотя испытывает по этому поводу "глубокие сомнения". Менендес входит в число авторов и законопроекта, о котором сообщил Кирк.

Ранее в понедельник группа сенаторов-демократов разработала проект резолюции, в соответствии с которой США не должны вводить никакие дополнительные санкции против Ирана до окончания переговоров по его ядерной программе. Как заявила один из его авторов Дайэнн Файнстайн, в противном случае усилия, направленные на достижение соглашения с Тегераном, будут подорваны.