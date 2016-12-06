В Конго в результате столкновений погибли более 20 человек за три дня

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 23 человека погибли за три дня в результате столкновений между военными и повстанцами в районе города Чикапа в центральной части Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, бои продолжались с пятницы по воскресенье. Заместитель губернатора провинции Касаи заявил, что в "результате столкновений погибли 13 сотрудников сил безопасности и 10 повстанцев". Он добавил, что ранения получили еще 14 силовиков.

Жертвами нападений в ДРК за последние два года стали более 700 человек.