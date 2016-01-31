​В Колумбии 2 тысячи женщин заражены вирусом Зика

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Колумбии более 2 тысяч беременных женщин заражены вирусом Зика.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на национальный институт здоровья.

Отмечается, что вирус вызывает микроцефалию — значительное уменьшение размеров черепа и головного мозга при нормальных размерах других частей тела. Данное заболевание также сопровождается умственной недостаточностью.

В ВОЗ ожидают 3-4 млн случаев заражения вирусом Зика. Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что ведомство возьмет на контроль рейсы из 27 стран из-за вируса.

Ранее стало известно, что в Канаде выявлено четыре случая заражения вирусом Зика.