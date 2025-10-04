Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В КНР объявили наивысший уровень опасности из-за тайфуна "Матмо"

    • 04 октября, 2025
    • 19:58
    В КНР объявили наивысший уровень опасности из-за тайфуна Матмо

    Национальная обсерватория Китая объявила о красном, наивысшем, уровне опасности в связи с надвигающимся на юг КНР тайфуном "Матмо".

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

    Отмечается, что стихия приближается к южным провинциям Китая Хайнань и Гуандун со скоростью 25-30 км/ч. 5 октября примерно в полдень по местному времени тайфун обрушится на побережье этих регионов с порывами ветра 42-48 м/с.

    В ожидании непогоды города Хайкоу и Вэньчан на Хайнане объявили о приостановке занятий, деловой деятельности, производства, работы общественного транспорта и авиасообщения. Железнодорожное сообщение на острове будет также приостановлено 5 октября и возобновит работу 6 октября.

    Все рейсы международного аэропорта Хайкоу Мэйлань отменены с 23:00 4 октября (19:00 по Баку). Как ожидается, авиасообщение возобновят с 20:00 (16:00) 5 октября. Международный аэропорт Санья Феникс работает в штатном режиме, хотя возможны задержки рейсов из-за тайфуна.

    Çində "Matmo" tayfunu səbəbindən maksimum xəbərdarlıq səviyyəsi elan edilib

