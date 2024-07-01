В Китае завершили строительство крупнейшего в стране хранилища СПГ

Дочерняя компания Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC) завершила строительство крупнейшего в Китае комплекса для хранения СПГ.

Дочерняя компания Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC) завершила строительство крупнейшего в Китае комплекса для хранения СПГ.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua .

Объект расположен в городе Яньчэн восточной провинции Цзянсу. Общая вместимость всех хранилищ комплекса составляет 2,5 млн куб. м СПГ. Среди них шесть резервуаров вместимостью 270 тыс. куб. м каждый и еще четыре, способных вместить по 220 тыс. куб. м. Запасов СПГ в нем хватит на то, чтобы обеспечить потребности провинции Цзянсу с населением порядка 85 млн человек в течение 28 месяцев.

Данное хранилище подключено к основным газопроводам страны и способно обеспечить поставки СПГ в такие восточные провинции, как Цзянсу, Аньхой и Шаньдун, а также в центральную провинцию Хэнань.