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В Китае завершили строительство крупнейшего в стране хранилища СПГ

В Китае завершили строительство крупнейшего в стране хранилища СПГ Дочерняя компания Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC) завершила строительство крупнейшего в Китае комплекса для хранения СПГ.
Другие страны
1 июля 2024 г. 08:56
В Китае завершили строительство крупнейшего в стране хранилища СПГ

Дочерняя компания Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC) завершила строительство крупнейшего в Китае комплекса для хранения СПГ.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

Объект расположен в городе Яньчэн восточной провинции Цзянсу. Общая вместимость всех хранилищ комплекса составляет 2,5 млн куб. м СПГ. Среди них шесть резервуаров вместимостью 270 тыс. куб. м каждый и еще четыре, способных вместить по 220 тыс. куб. м. Запасов СПГ в нем хватит на то, чтобы обеспечить потребности провинции Цзянсу с населением порядка 85 млн человек в течение 28 месяцев.

Данное хранилище подключено к основным газопроводам страны и способно обеспечить поставки СПГ в такие восточные провинции, как Цзянсу, Аньхой и Шаньдун, а также в центральную провинцию Хэнань.

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Версия на английском языке China completes its largest LNG storage base

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