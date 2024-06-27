В Китае выделят на помощь пострадавшим от ливней районам почти $70 млн

Власти Китая выделят 496 млн юаней (около 69,5 млн долларов) на ликвидацию последствий ливней в пострадавших от них районах страны.

Власти Китая выделят 496 млн юаней (около 69,5 млн долларов) на ликвидацию последствий ливней в пострадавших от них районах страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.

Финансирование поступит по каналам Минфина и МЧС. Предыдущий пакет помощи, который был выделен на аналогичные цели, предусматривал 346 млн юаней (около 48,7 млн долларов).

Эти средства пойдут на ликвидацию последствий вызванных ливнями наводнений и оползней в пострадавших районах. Речь идет прежде всего о восточных провинциях Чжэцзян, Аньхой, Фуцзянь и Цзянси, центральной провинции Хубэй, юго-западной провинции Гуйчжоу, а также о южной провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе. В этих регионах продолжаются поисково-спасательные операции, эвакуация пострадавших, а также ремонт поврежденной инфраструктуры.

За последние несколько недель ливни нанесли значительный ущерб многим населенным пунктам преимущественно в восточных и южных районах Китая. Сообщалось о нескольких десятках жертв. В отдельных районах страны все еще сохраняется наивысший уровень опасности из-за сильных дождей.