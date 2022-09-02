В Китае вступила в силу конвенция против ухода от уплаты налогов

Многосторонняя Конвенция по выполнению относящихся к налоговым соглашениям мер в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения вступила в силу в Китае.

Многосторонняя Конвенция по выполнению относящихся к налоговым соглашениям мер в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения вступила в силу в Китае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном сообщении торгового представительства РФ в КНР.

"1 сентября 2022 года в КНР вступила в силу многосторонняя Конвенция (MLI) по выполнению относящихся к налоговым соглашениям мер в целях противодействия "размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения" (BEPS)", - сказано в заявлении на сайте торгпредства. Отмечается, что "эта конвенция является частью международной налоговой реформы Группы двадцати. Уточняется, что план действий по борьбе с BEPS был принят странами G20 еще в 2013 году, когда в "двадцатке" председательствовала Россия.

Торгпредство также отмечает, что практика использования BEPS приводит к фундаментальным искажениям в принципах справедливой конкуренции - крупные компании, использующие BEPS в целях минимизации своих налоговых обязательств, возникающих в разных странах, получают коммерческие преимущества в сравнении с предприятиями, ведущими свою деятельность преимущественно на национальном уровне.

"Ожидается, что для Китая вступление конвенции в силу будет означать усиление мер против уклонения от налогов, предусмотренных в двусторонних соглашениях об избежании двойного налогообложения, заключенных между КНР и другими странами", - указывается в заявлении торгпредства. Также отмечается, что, по информации Главного налогового управления КНР, под действие конвенции уже подпадают 47 заключенных Китаем соглашений о налогообложении. В будущем, по мере присоединения к конвенции новых государств, число подпадающих под ее действие двусторонних соглашений о налогообложении с участием Китая может вырасти до 100, сказано в документе.