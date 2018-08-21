В Китае восемь человек погибли в ДТП

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли, еще один получил серьезные ранения в результате дорожного происшествия в китайской юго-восточной провинции Юньнань.
Как сообщает Report, об этом передает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.
Сообщается, что во вторник ночью в уезде Хуэйцзэ минивэн перевернулся и упал со скалы. Два человека погибли на месте, еще шесть скончались позже в больнице.
По словам полиции, причина инцидента расследуется.
News DepartmentАвтор новости
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